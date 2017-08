Star Wars: Gli Ultimi Jedi - Johnson parla di Leia e del rapporto che ha con...

Il regista di Star Wars: Gli Ultimi Jedi , ha spoilerato quale sarà il rapporto tra ile un personaggio nuovo del film che uscirà a fine anno. Ecco di chi si tratta.

La Vice Ammiraglio Holdo, con la quale tutti avranno un rapporto un po' particolare. Il regista ha spiegato in un'intervista con Entertainment Weekly che "La segretezza è una componente fondamentale nel personaggio di Laura Dern e lei inizialmente cerca di capire come comportarsi con gli altri personaggi. Una cosa in sviluppo durante tutto il corso del film."

Johnson ha poi aggiunto che "non voglio dire troppo, ma le dinamiche si riveleranno piuttosto divertenti e si alza subito il livello del termostato tra i membri della Resistenza. per me è stato interessante mettere tutti sotto pressione, un piccolo gruppo di personae che si ritrova a dover affrontare situazioni enormi, è sotto pressione e questo fa facilmente incrinare i rapporti. Rappresentare questa dinamica tra i membri della Resistenza è stato interessante."

In un video breve mostrato al D23 il mese scorso si vedono Leia e Holdo chiacchierare in tono amichevole. vedremo come si evolverà il rapporto visto che Johnson ha anche confermato che il Vice Ammiraglio Holdo è una che non si ferma davanti a nulla per ottenere ciò che desidera...