Star Wars: Gli ultimi Jedi, Johnson parla delle rivelazioni su Snoke e Kylo Ren

Grazie al nuovo numero di, di cui vi abbiamo mostrato la cover poche ore fa, arrivano nuovi dettagli sul) e) direttamente dal regista, intervistato dalla rivista per la cover story di ottobre.

Innanzitutto, chi pensava di avere tutte le informazioni su Snoke dovrà ricredersi, dato che l'intenzione del regista, anche sceneggiatore del film, non era quella di spiegare le sue origini: "Abbiamo avuto l'intera storia dell'ascesa al potere di Palpatine nella trilogia prequel, ma nei film originali è esattamente ciò che deve essere, e cioé l'Imperatore", dice Johnson mostrando un certo dissenso per i prequel: "È una forza oscura: la cosa spaventosa dietro a un'altra cosa. Quello è il modo in cui mi sono avvicinato a Snoke. Non ero interessato a spiegare da dove sia venuto o di raccontare la sua storia, eccetto dove questa serviva, ovviamente".



Per quanto riguarda Kylo Ren, invece, l'arco narrativo del personaggio a detta del regista sarà una sorta di eco di quello di Rey, sua nemesi: "Scrivere Kylo Ren è stato davvero divertente. Star Wars si riduce alla transizione dall'età adolescenziale a quella adulta. Questo è il cuore dei film e Rey è ovviamente bloccata nel mezzo. Ma anche Kylo Ren. Nella trilogia originale si proietta tutto su Luke, mentre Vader è la parte spaventosa, il Minotauro, diciamo. La cosa affascinante di Kylo e Rey è che sono due lati di qualcosa. Possiamo tutti relazionarci con Kylo, con quella rabbia tipica del turbamento adolescenziale nel capire che tipo di uomini diventeremo; scendere a patti con la rabbia e allontanarsi dalla propria famiglia. Non è Vader, insomma, almeno non ancora, ed è proprio questo che voglio esplorare".



Star Wars: Gli ultimi Jedi vedrà nel cast anche Daisy Ridley, Mark Hamill, Carrie Fisher, Oscar Isaac, John Boyega, Benicio Del Toro e Laura Dern, per un'uscita prevista nelle sale italiane il prossimo 13 dicembre.