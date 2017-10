Star Wars: Gli Ultimi Jedi - iniziano le prime domande sul trailer SPOILER

: Se non volete anticipazioni suluscito in nottata del nuovo film della saga Lucasfilm,, non proseguite con la lettura della notizia che segue.

La voce narrante del trailer è quella del Leader Supremo Snoke che sussurra: "Quando ti ho trovato, ho visto un potere grezzo e inutilizzato. E, inoltre, qualcosa di molto speciale." Quando il Leader parla, si vede l'immagine di Kylo da solo, che guarda le navi del Primo Ordine, i soldati, ecc... e, in quell'occasione lui indossa la maschera e ha la spada laser attiva. Sembra cioè, che Snoke si stia riferendo a lui, a Kylo, quindi.

Se poi pensiamo a Il Risveglio della Forza, sappiamo che Kylo Ren ha trovato Snoke e che quest'ultimo l'ha sedotto facendolo approdare al lato oscuro, dunque potrebbe anche essere una conclusione logica il fatto che nel trailer, l'umanoide alieno si riferisca a lui.

Poi però il discorso diventa meno chiaro e lineare, le immagini cambiano e si evince che in realtà il Leader potrebbe anche rivolgersi a Rey.

La parola "grezzo" è usata due volte, dunque l'importanza ne risulta enfatizzata. E il potere inutilizzato anche, è un indice che potrebbe farci pensare al discorso di Snoke rivolto a Rey invece che a Kylo. Poi Luke, parlando alla ragazza, le dice che ha già visto questa "forza grezza" prima, chiaramente riferendosi a Kylo Ren. C'è dunque un paragone piuttosto chiaro tra Ren e Rey, in questo trailer, e il discorso di Snoke potrebbe dunque valere davvero per entrambi i personaggi.

L'ultima frase del Supremo prima della fine del trailer è "Compi il tuo destino", e si vede Rey torturata a pancia in su, fluttuante a mezz'aria, che urla di dolore. Dietro, c'è una figura che appare in piedi, vestita giallo senape, come il costume di Snoke. Quindi il discorso è: Il Leader Supremo si rivolge a Rey?

L'immagine conclusiva del trailer sente Rey comunicare che "Ho bisogno che qualcuno mi mostri il mio posto in tutto questo", e Kylo le porge la mano, in segno di invito. Cosa vorrà dire non si sa: che lei sta per unirsi al lato oscuro forse? Di certo i destini di Rey e Kylo sembrano incrociarsi inesorabilmente dal momento che lei sembra avere il potere sia di unirsi a Kylo, che, invece, di salvarlo dal "male".

Da ciò che il trailer mostra, di certo quella che sembra "veramente speciale" è Rey, non Kylo, il che potrebbe condurlo sempre di più ad immergersi nel lato oscuro, amplificando i toni della battaglia al massimo.

Vedremo...

Star Wars: Gli Ultimi Jedi esce il 13 dicembre al cinema in Italia.