Star Wars - Gli Ultimi Jedi: indizi sulla trama dalla lista delle card del film

: Mancano pochi mesi all'arrivo nelle sale dell'ottavo capitolo di Star Wars , dal titolo Gli Ultimi Jedi. Come succede sempre in questi casi la trama del film è ancora ignota e vige uno strettissimo riserbo anche per quanto riguarda lo stesso cast, impossibilitato a rilasciare dichiarazioni in merito, né prima dell'inizio delle riprese né tantomeno al termine.

Ricorderete le vicende di Daisy Ridley sul set di Assassinio sull'Orient Express, quando i membri del cast del film di Kenneth Branagh, a turno tentarono di carpire informazioni sul prossimo capitolo del franchise. Invano.

Proprio come fece prima dell'uscita de Il Risveglio della Forza, Topps, azienda americana specializzata nella vendita di figurine, ha reso noti i titoli di alcune card che verranno messe in commercio tra poco tempo.

Come nelle occasioni precedenti, i titoli sono in ordine cronologico e quindi ci forniscono un profilo abbozzato di quella che potrebbe essere la trama del film, dando un'idea abbastanza buona su come si svolgerà la storia in generale.

Quindi se non volete avere troppe informazioni sul film NON proseguite nella lettura della news perché vi mostreremo i titoli della lista.

Star Wars: Gli Ultimi Jedi comprende nel cast Mark Hamill, Carrie Fisher, Adam Driver, Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac, Lupita Nyong'o, Domhnall Gleeson, Anthony Daniels, Gwendoline Christie, Andy Serkis, Benicio Del Toro, Laura Dern e Kelly Marie Tran.

Lista titoli:

91 Rey’s Solitude

92 General Leia Organa

93 Rey and her Lightsaber

94 On Crait

95 Rushing to Attack

96 Finn’s Recovery

97 Poe Responds

98 The Fury of Kylo Ren

99 Shards of the Past

100 Luke’s Grim Perspective

101 Ski Speeder Assault

102 Walkers Incoming

103 The Resistance

104 The Resistance X-wing

105 The Resistance A-wing

106 The Battle Commences

107 Frigates Under Fire 1

08 The Resistance Vs. The First Order

109 The Millennium Falcon Flees

110 Heroes United