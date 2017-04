Star Wars: Gli Ultimi Jedi, indizi sul personaggio di Benicio Del Toro?

Forse qualche notizia è uscita fuori, ma non fa altro che alimentare il mistero. Sarà un nemico o un amico per Rey, Finn, Luke e gli altri? Staremo a vedere, intanto queste sono le ultime novità.

Anche se non apparirà in Guardiani della Galassia Vol.2, Benicio del Toro (Guardiani della Galassia) salta da un film campione d'incassi all'altro, visto che avrà un ruolo di rilievo anche nel film di Ryan Johnson, secondo capitolo della nuova era Star Wars iniziata con Episodio VII di J.J. Abrams. Star Wars: Gli Ultimi Jedi è tenuto sotto stretto riserbo, ma MakingStarWars pensa che ci siano solide basi per cercare di capire quale sarà il personaggio di Del Toro.

Il sito riporta che:

Questo è quello che si sa sul personaggio di Del Toro. Il suo nome potrebbe essere D.J., ma è possibile che sia un nome in codice usato dalla produzione. E' vestito completamente di nero. Indossa un trench con una cintura stile Han Solo, per il blaster. ha i capelli corti. Ha anche uno strano cappello con la visiera. Il suo aspetto è smagrito e sporco e il cappellino lo fa sembrare uscito da un'epoca diversa. Sembra decisamente appartenere a un contesto criminale dall'aspetto. Il suo stile evoca diverse cose, per esempio il trench ricorda il costume di Anakin ne La Vendetta dei Sith, e questo rende il tutto più allettante.

Il sito continua dicendo che l'aspetto del personaggio di Del Toro è in netto contrasto con quello della sua nave che sembra un Millennium Falcon con gli interni di un hotel a 5 stelle di Abu Dhabi : "Se il Falcon fosse un Winnebago, questa nave sarebbe uno yacht ordinato da Bill Gates".

E voi? quale ruolo pensate che interpreterà Benicio del Toro in Episodio VII?