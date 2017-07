Star Wars: Gli Ultimi Jedi - grandi novità che riguardano Kylo Ren!

Dopo il release della featurette al D23, la Lucasfilm ci presenta un'altra "chicca": una prima occhiata alla nuova nave spaziale di Kylo Ren !!! Il nome? The Tie Silencer ! Le foto le trovate in galleria, ma potete dare un'occhiata anche al video con le interviste al cast fatte proprio all'Expo Disney direttamente dallo Star Wars Show!

Ci sono novità che riguardanoe che arrivano direttamente dalche si è tenuto lo scorso week-end. Se non volete sapere nulla su Star Wars: Gli Ultimi Jedi , non continuate la lettura!

