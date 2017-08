Star Wars: Gli ultimi Jedi, i giocattoli anticipano una dramma nel Primo Ordine?

: È come sempre il merchandising in questi casi a rivelare nuove informazioni sull'attesissimo Star Wars: Gli ultimi Jedi di, nello specifico dei giocattoli dedicati a Kylo Ren (), che anticiperebbero una tragedia tra le fila del

[ATTENZIONE SPOILER!!!]



Con l'avvicinarsi del Force Friday e il rilascio ufficiale sul mercato dei giocattoli del nuovo film del franchise (il 1° settembre), i fan sono pronti ad analizzare ogni piccolo dettaglio della merce, ma alcuni rivenditori stanno rompendo con largo anticipo il day-one, mettendo sugli scaffali alcuni di questi prodotti.



E tra questi c'è la nuova action figure ufficiale di Kylo Ren, provvista di frasi provenienti direttamente dal film. L'utente di Twitter @KnightoEm ha così pubblicato tramite social un video (che trovate in calce) dell'unboxing del giocattolo e delle frasi da lui pronunciate, che sono:



- "Ti stavo aspettando"

- "Ho bisogno della tua guida"

- "Mi aiuterai?"

- "Mostrami di nuovo il potere dell'oscurità"

- "Non abbiate paura"

- "NOOOOOO! È troppo tardi"



Le prime cinque sono le stesse pronunciate da Driver ne Il risveglio della Forza, ma l'ultima è nuova, e tra il "NO" e il resto della frase ci sono strani rumori sci-fi. Per cosa è troppo tardi? Kylo Ren è in procinto di perdere una battaglia significativa -sarebbe la seconda? Potrebbe essere la fine di Snoke?



Lo scopriremo solo il 13 dicembre, giorno d'uscita nelle sale italiane di Star Wars: Gli ultimi Jedi.