Star Wars: Gli Ultimi Jedi - ecco una promo art del costume definitivo di Luke

: E' uscita online un'immagine promozionale di quello che potrebbe essere il costume finale cheindosserà in Star Wars: Gli Ultimi Jedi . L'ultima volta che lo abbiamo visto sullo schermo è stato alla fine di Episodio VII, quando Rey parte e va a cercarlo nel luogo del suo esilio.

A quanto risulta dalle voci che girano online, questa versione del costume da Jedi dovrebbe essere quella definitiva che Luke indosserà quando abbraccerà il suo destino e si deciderà a prendere Rey sotto la sua ala e insegnarle a controllare la Forza.

Oppure potrebbe essere semplicemente un'immagine commissionata da Topps per la sua serie di trading cards, chissà, resta il fatto che potrebbe essere un bel look per il Cavaliere, che ne pensate?

Star Wars: Gli Ultimi Jedi, arriva in sala in Italia il 13 dicembre 2017.