Star Wars - Gli ultimi Jedi: ecco la Supremacy, Star Destroyer del Leader Snoke

Nonostante il Force Friday II abbia mostrato tante nuove immagini del merchaindising e abbia rivelato il drone BB-9E e interessanti dettagli sul film, la trama dell'attesorimane assolutamente sottochiave in casa

Sempre grazie a Sphero, però, ed esattamente tramite l'applicazione da scaricare per comandare i droni messi in commercio ieri, ecco che possiamo dare una primissima occhiata leaked e comunque off-screen alla Supremacy, la navicella spaziale classe Mega Star Destroyer del Leader Supremo Soke (Andy Serkis).



È un'astronave dalle dimensioni formidabili ed è nella sostanza la casa del leader del Primo Ordine, delle sue guardie Pretoriane e di buona parte dell'esercito imperiale. In fondo, la base Starkiller è stato ormai distrutta alla fine de Il risveglio della Forza, e le fila del Primo Ordine dovranno pur radunarsi da qualche parte per riorganizzarsi e studiare il prossimo attacco da sferrare alla Resistenza -tra l'altro qui ci sono dettagli su una possibile opening scene.



Star Wars: Gli ultimi Jedi diretto da Rian Johnson vedrà nel cast Daisy Ridley, Mark Hamill, Carrie Fisher, Oscar Isaac, John Boyega, Adam Driver, Benicio del Toro, Laura Dern e Domnhall Gleeson, per un'uscita prevista nelle sale italiane il prossimo 13 dicembre 2017.