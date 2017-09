Star Wars: Gli Ultimi Jedi - Ecco quando potrebbe uscire il nuovo trailer!

Secondo un nuovo report, dovremmo aspettarci a brevissimo l'uscita del nuovo trailer di Star Wars: Gli Ultimi Jedi . L'della saga, in Italia uscirà al cinema il 13 dicembre prossimo.

Star Wars News Net ha rivelato oggi via Twitter, che il nuovo trailer dell'attesissimo film, uscirà il 9 ottobre. Il tweet in questione, tuttavia, non specifica il modo in cui la Lucasfilm e la Disney riveleranno il trailer, oppure perché abbiano scelto la data del 9 ottobre. Ecco la caption:

SWNN @StarWarsNewsNet

We confirmed with a long time source that #TheLastJedi trailer is indeed coming on October 9. Mark your calendars. Only 2 weeks to go!!! :)

SWNN @StarWarsNewsNet

Confermiamo grazie ad una fonte di vecchia data, che il trailer di #TheLastJedi arriva il 9 ottobre. Segnatelo sul calendario. Solo 2 settimane al via!!! :)

Ovviamente la notizia va presa con le pinze, perché non c'è stata nessuna conferma ufficiale né dalla Disney né dalla Lucasfilm sulla data effettiva di rilascio del trailer. Ma per quello che conta, Mark Hamill ha recentemente dichiarato che il secondo trailer de Gli Ultimi Jedi sarà rilasciato lo stesso giorno, durante la serata di Football del lunedì. Coincidenze? Speriamo di no!

Per adesso sono due notizie che coincidono. Aspettiamo di saperne di più, vi terremo aggiornati!