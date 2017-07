Star Wars: Gli Ultimi Jedi - ecco qualche dettaglio in più su Captain Phasma!

Nell'articolo che segue potrebbero esserci degli spoiler che riguardano il prossimo capitolo della nuova trilogia di Star Wars: Episodio VIII

Gwendoline Christie, l'attrice che interpreta Captain Phasma, ha recentemente rivelato come abbia collaborato insieme al regista della nuova pellicola, Star Wars: Gli Ultimi Jedi, Rian Johnson, alla creazione della backstory del personaggio che interpreta. Il leale Comandante del Primo Ordine ha debuttato sul grande schermo durante Star Wars: Il Risveglio della Forza, insieme a tutti gli altri nuovi personaggi, tra i quali Rey (Daisy Ridley), Finn (John Boyega), Poe (Oscar Isaac) e Kylo Ren (Adam Driver).

Captain Phasma è stato un personaggio largamente anticipato nel film diretto da J.J. Abrams, ma poi sono tutti rimasti delusi perché non solo si è vista la Christie in poche scene, ma non si è mai nemmeno tolta l'elmo! E dunque era necessario darle maggiore spazio in questa nuova pellicola che arriva a fine anno.

Parlando con IGN durante il 2017 TV Critics Association press tour estivo, l'attrice ha dato qualche dettaglio al riguardo:

"Rian ed io abbiamo avuto una lunga conversazione sul personaggio e su chi fosse, ed ero assolutamente deliziata dall'apprendere che lui stava ad ascoltare le mie idee ed esaltata ad avere questo scambio di opinioni col regista. E' davvero un maestro alla stesura e alla regia e credo che lo si sia già visto nei suoi precedenti lavori, anche se andremo a scavare molto più in profondità con Gli Ultimi Jedi."

Poi la Christie ha parlato di quanto sia stata felice nell'apprendere dell'eccitazione dei fan riguardo il suo personaggio:

"Mi affascina essere coinvolta in qualcosa che ha una risonanza che va al di là delle pellicole, che si trova nei libri, nelle pubblicità, negli oggetti di merchandising, o qualsiasi altra cosa perché le persone sono attacate a questi oggetti, a tutto ciò che riguarda la storia oltre lo schermo. Sono connessi ad essa in molti modi, compreso quello tattile, attraverso gli oggetti che sono nelle loro vite, che stimolano quindi diverse parti del cervello e dell'anima."

Un'altra storia che interessa molto i fan è l'esplorazione della dinamica che intercorrerà tra Captain Phasma e il suo ex subordinato Finn. Speriamo dunque che sia ben sviluppata nel prossimo Episodio VIII.

In Star Wars: Gli Ultimi Jedi Luke Skywalker (Mark Hamill) uscirà finalmente dall'esilio autoimposto ad Ahch-To, scopriremo (forse), finalmente le origini sia di Rey che del Leader Supremo Snoke (Andy Serkis), e quale sarà il fato del Generale Leia Organa (Carrie Fisher).