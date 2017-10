Star Wars: Gli Ultimi Jedi - Ecco perché Kylo Ren indossa la maschera!

Star Wars: Gli Ultimi Jedi sarà trasmesso nei cinema italiani in dicembre, a partire dal 13. Poiché in questi giorni a New York c'è il Comic Con, è arrivata la spiegazione ufficiale del perchéindossi una maschera (non essendo sfigurato, perlomeno non tanto quanto era suo nonno).

Il personaggio interpretato da Adam Driver ha debuttato in Star Wars: Il risveglio della Forza. Abbiamo iniziato a conoscerne le abilità, la sua lotta interiore, l'uso della Forza e il suo aspetto, che era disegnato sulla falsariga di quello di Darth Vader. Il villain incuteva un certo timore, grazie anche all'uso della maschera che gli ha nascosto il volto per buona parte del primo film della nuova trilogia.

Il fatto è che Ren, che pare voler emulare le gesta del suo nonno villain Vader, non ha bisogno di una maschera per sopravvivere (come Anakin), e nemmeno di coprirsi la faccia ora che ha una cicatrice. E quindi, perché ha questo look così "familiare"?

La spiegazione è piuttosto complessa e risiede nella "psiche" del personaggio, se volgiamo. La descrizione ufficiale della Lucasfilm, quella rilasciata proprio in occasione del NYCC e rivelata da Star Wars News Net, ci dice che Kylo è chiamato "il Jedi Killer" e usa l'elmo per nascondere la sua identità: "La maschera è concepita per far sì che nessuno sappia chi è, visto che, nel tempo, si è assoggettato al potere del Lato Oscuro della Forza."

La descrizione completa è nella foto qui sotto.

Pensandoci non è una spiegazione poco plausibile. Stando a quanto abbiamo visto finora, di Kylo sappiamo che era allievo di Luke Skywalker - oltre che suo nipote - che la sua infanzia è stata certamente una carambola di informazioni su quanto fatto dalla madre, dallo zio, dal padre Han e dai nonni e quindi abbracciare il Lato Oscuro doveva, almeno inizialmente, restare una cosa segreta essendo lui stato addestrato per diventare Cavaliere Jedi. Questo avrebbe potuto portare i suoi nuovi alleati a dubitare del lato della Forza che, alla fine, avrebbe scelto di usare. E dunque doveva nascondere la sua vera identità anche a loro.

Star Wars: Gli Ultimi Jedi arriva al cinema a partire da prossimo 13 dicembre.