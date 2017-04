Star Wars: Gli Ultimi Jedi, ecco perché la cicatrice di Kylo Ren è diversa

Il regista dispiega il motivo per cui la cicatrice del villain è diversa in questo nuovo capitolo della saga che vedremo in Italia il 13 dicembre 2017.

Quando è uscito il trailer durante la Star Wars Celebration che si è tenuta a Orlando (Florida) la scorsa settimana, alcuni fan hanno notato che la cicatrice di Kylo Ren (Adam Driver), era in un posto diverso. Oggi su Twitter Rian Johnson ha spiegato il motivo:

"E' stata una mia decisione di modificarla leggermente, tutto qua. Sinceramente, la prima era piuttosto imbarazzante piazzata esattamente sulla curva del suo naso".

Quindi il regista pensava che effettivamente la cicatrice precedente sembrasse un po' "buffa" nel posto in cui si trovava. Nelle immagini potete dare un'occhiata e decidere se siete o meno della stessa opinione.

La cicatrice si è chiaramente spostata dalla metà della sua fronte che aveva in Star Wars: Il Risveglio della Forza, a metà invece del sopracciglio nel trailer di Episodio VIII. Oltretutto sembra sia anche passato del tempo da quando la ferita è stata inflitta.

Star Wars: Gli Ultimi Jedi iè scritto e diretto da Rian Johnson. Il cast: Mark Hamill, Carrie Fisher, Adam Driver, Daisy Ridley, John Boyega, Lupita Nyong’o, Oscar Isaac, Domhnall Gleeson, Anthony Daniels, Gwendoline Christie, Andy Serkis, Benicio Del Toro, Laura Dern, e Kelly Marie Tran.

Voi avevate notato la differenza tra le due cicatrici?