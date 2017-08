Star Wars: Gli Ultimi Jedi - ecco che ruolo avrà Maz Kanata nel film!

: Quando è uscito Star Wars , molte sono state le domande che ci siamo posti e che dovranno trovare risposta (speriamo), nei prossimi film della saga. Una tra le tante è: ma perchéha la spada laser di Skywalker?

Il personaggio, interpretato con l'ausilio della computer grafica, da Lupita Nyong’o, è, come abbiamo visto in Episodio VII, sensibile alla Forza, e può anche usarla! Gestisce un bar per ragazzacci che girano per l'universo e sembra essere al corrente di tutto quanto accade tra La Resistenza e Il Primo Ordine.

Sappiamo che conosce Han Solo (Harrison Ford) e Chewie da molto tempo, ma nulla si è capito di come sia entrata in possesso della lightsaber costruita da Anakin Skywalker. Ora che la sua casa (il suo pianeta), e la sua attività sono andate distrutte, forse riusciremo a capire qualcosa di più sia su di lei che sulla storia della spada laser, in Star Wars: Gli Ultimi Jedi.

In questa nuova pellicola infatti, Maz avrà un ruolo "fondamentale". Sarà addirittura vitale per la riuscita della missione in cui si imbarcheranno Finn e Rose, che si devono infiltrare all'interno del Primo Ordine e sarà proprio Kanata a mettere in contatto il personaggio interpretato da Benicio del Toro (del quale ancora non conosciamo il nome, sappiamo solo che sul set viene chiamato "DJ") e la Resistenza.

Le informazioni che stiamo riportando, arrivano direttamente da Making Star Wars e quindi pare proprio che sarà Maz a mettere in contatto DJ e la Resistenza. La aiuterà indicandole un "misterioso nuovo alleato". Di DJ sappiamo che è un misterioso criminale che vive sul pianeta casinò Canto Bright.

Ma come fa Maz a conoscerlo?

Naturalmente, con l'attività che conduceva nel bar, non è impossibile pensare che lui fosse uno degli avventori, per esempio...

Ancora domande, a cui troveremo risposta quando Star Wars: Gli Ultimi Jedi, arriverà in sala, il 13 dicembre prossimo.