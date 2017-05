Star Wars - Gli ultimi Jedi: ecco il caccia di Kylo Ren!

Si aggiunge un nuovo elemento al personaggio di Kylo Ren, dopo che è stata diffusa la motivazione del cambiamento della cicatrice rispetto al film precedente. Prodotto da Lucasfilm e distribuito da Walt Disney Studios Motion Pictures, Star Wars: Gli ultimi Jedi è diretto da Rian Johnson e comprende nel cast Mark Hamill, Carrie Fisher, Adam Driver, Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac, Lupita Nyong'o, Domhnall Gleeson, Anthony Daniels, Gwendoline Christie, Andy Serkis, Benicio del Toro, Laura Dern e Kelly Marie Train. L'uscita del film è prevista per il 13 dicembre.

Hot Wheels, tramite le immagini di un set in preorder sul proprio shop online, ha mostrato l'aspetto del caccia diche vedremo in. Il modello sembra appartenere ai Tie-Fighter e ha un aspetto molto affusolato e triangolare. Secondo alcune indiscrezioni, il caccia è stato realizzato secondo le sue indicazioni.

