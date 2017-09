Star Wars: Gli ultimi Jedi, la bellissima cover olografica di Empire

Mancano poco più di tre mesi all'arrivo nelle sale dell'attesissimo Star Wars: Gli ultimi Jedi , e dopo il Force Friday II di ieri che ci ha regalato nuovi dettagli (spoilerosi, forse) sulla trama e tante nuove immagini del merchandising, ecco che oggi è Empire Magazine a svelare la sua cover da collezione dedicata.

La copertina del numero di ottobre che avrà infatti come cover story proprio il film di Rian Johnson è nella sua versione per gli abbonati in formato olografico e nel suo raffinato minimalismo sembra andarsi a inserire tra la fine de Il risveglio della Forza e il prossimo Gli ultimi Jedi, mostrando attraverso il dettaglio il ritorno della spada laser di Anakin dalle mani di Rey (Daisy Ridley) a quelle di Luke Skywalker (Mark Hamill).



La cover ci mostra inoltre quella che finora è la miglior occhiata che abbiamo avuto modo di dare alla protesi robotica di Luke nella nuova trilogia. Il numero del magazine in uscita tra un paio di settimane conterrà quasi sicuramente anche delle nuove immagini ufficiali del film e ulteriori dettagli sulla trama o sui personaggi, anche se non ci saranno spoiler o approfondimenti colossali dato il riserbo con cui la Lucasfilm tratta il progetto.



Vi ricordiamo che Star Wars: Gli ultimi Jedi vedrà nel cast anche Adam Driver, John Boyega, Oscar Isaac, Benicio del Toro, Andy Serkis, Carrie Fisher, Domnhall Gleeson e Laura Dern, per un'uscita prevista nelle sale italiane il prossimo 13 dicembre.