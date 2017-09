Star Wars Gli ultimi Jedi: ecco BB-9E, il gemello cattivo di BB-8

È stato svelato pochi giorni prima deldi oggi dalla, la stessa compagnia di giocattoli maledetta da ogni genitore per la produzione delcomandato dall'app, ma adessoha fatto la sua comparsa ufficiale nel merchandising di Star Wars: Gli ultimi Jedi

Ma chi è costui? Sicuramente uno dei personaggi che più farà parlare di sè, dati anche gli eccellenti trascorsi di BB-8, forse la new-entry più amata della nuova trilogia finora. Comunque, parliamo di un piccolo androide molto simile a BB-8, tanto che già viene definito il suo gemello malvagio. La descrizione che ne dà Joblo, poi, è esilarante, dato che lo presenta come "un robottino rotante che ha ascoltato troppi album dei The Cure e preso consigli sulla moda dall'Eric Draven de Il Corvo".



BB-9E è un drone atromech del Primo Ordine, quindi fa parte delle fila nemiche, e ha un design della testa appiattito in stile Frankenstein, il solo dettaglio che oltre alla vernice nera lo differenzia all'occhio da BB-8. Il motivo del cambiamento, inoltre, risiede nel fatto che le linee ciroclari donano un involontario senso di serenità, sensazione già abbinata a BB-8. Il design piatto provoca invece un'opposizione decisa, un trucchetto che i progettisti utilizzano spesso.



Comunque BB-9E dovrebbe essere una novità interessante nell'economia della serie, perché nel corso degli anni abbiamo passato davvero poco tempo con i droidi al servizio del Lato Oscuro. Vi ricordiamo infine che Star Wars: Gli ultimi Jedi diretto da Rian Johnson uscirà nelle sale italiane il prossimo 13 dicembre 2017.