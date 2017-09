Star Wars: Gli Ultimi Jedi - Domhnall Gleeson parla del lavoro con Rian Johnson

Con Star Wars: Gli Ultimi Jedi in procinto d'arrivare nelle sale, i fan attendono con ansia il ritorno dei personaggi introdotti in. Tra questi anche il generale Hux, interpretato da. Durante un'intervista sul suo nuovo film, American Made, Gleeson ha parlato della sua reazione alla lettura dello script.

"Quando l'ho letto ho voluto subito parlare con Rian Johnson. Mi è piaciuto, credo sia importante che questi tipi di film non si ripetano, quindi volevo solo parlare con lui e ho compreso quanto fosse chiaro e sicuro, non in modo brusco. Conosceva il film che voleva fare ed era una cosa davvero bella. Vedere un regista all'opera che apprezzi, la sua fiducia e la sua eccitazione su ciò che potrebbe essere il film, è molto rilassante e sono davvero entusiasta di aver avuto quest'esperienza con lui. Mi sono davvero divertito. Inoltre sono davvero interessato di vedere il film, perché non sai mai cosa sarà successo, pur leggendo lo script. Voglio sedermi in una stanza piena di persone e vedere l'effetto che questo film potrà avere."

Gleeson si è espresso anche sul recente annuncio del ritorno di J.J. Abrams, che dirigerà Episodio IX:"Ho scoperto tutto due secondi prima ma nulla ci è stato rivelato, non sappiamo se ci saremo in Episodio IX ma sono davvero incuriosito perché è un regista superbo e lui chiuderà con il suo film. Sarà una trilogia vero? Davvero, è fantastico. J.J. farà un lavoro fantastico."

Diretto da Rian Johnson, Star Wars: Gli Ultimi Jedi arriverà nelle sale cinematografiche italiane il prossimo 13 dicembre.