Star Wars - Gli Ultimi Jedi: le domande di Chris Pratt a Daisy Ridley

Ormai è quasi un assedio quello che sta subendosul set di. Da qualche tempo infatti l'interprete di Rey neè 'vittima' dei video del collega, che durante la lavorazione del film tratto dal classico giallo di Agatha Christie cerca di estorcerle qualche informazione.

Finora Daisy Ridley è riuscita a mantenere il più assoluto riserbo circa l'ottavo episodio, Gli Ultimi Jedi, nonostante le insistenze di Gad abbiano coinvolto anche Judi Dench. L'ultimo in ordine di 'apparizione' è Chris Pratt, insieme ad altre star.

Josh Gad ha scritto infatti:"Ho dato sangue, sudore e lacrime per cercare di ottenere la verità per tutti voi. Per ora, tuttavia, non ho avuto successo. Ognuno di noi è un jedi, o più jedi, nel nostro modo speciale. Affronta le tue paure Daisy e dicci la verità. Ora vi chiedo solo, quando guarderete il video, di non rivelare la sorpresa. Detto ciò, apprezzate i miei ultimi sforzi fatti per ottenere risposte da Daisy Ridley."

Nel filmato possiamo vedere gli appelli di Chris Pratt, di Bryce Dallas Howard con un siparietto su Jurassic World e una star molto vicina all'universo di Guerre Stellari.