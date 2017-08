Star Wars: Gli ultimi Jedi, dettagli sulla opening scene da un libro ufficiale

: L'uscita è ancora distante, ma l'attesa per Star Wars: Gli ultimi Jedi è davvero febbrile, specie poi data la segretezza della trama e il poco materiale che viene rilasciato per titoli del genere. Eppure un libro ufficiale per bambini, di attività, avrebbe rivelato nuovi dettagli sulla opening scene del film.

[ATTENZIONE, SPOILER]



Il libro in questione è Star Wars Look and Find, e come riporta l'attentissimo Star Wars News Net conterebbe alcune divulgazioni importanti, specie una che riguarderebbe un'epica battaglia tra le forze del Primo Ordine e quelle della Resistenza guidata de Poe Dameron (Oscar Isaac).



Il sito riporta: "Nel frattempo, Poe è impegnato in altro. Lui e BB-8 stanno passando attraverso l'ultima flotta d'assalto del Primo Ordine per aprire la strada allo squadrone di bombardieri della Resistenza, guidata dal pilota asso Paige. BB-8 manterrà delle coordinate dritte e si vedranno queste navi del Primo Ordine.



Gli ultimi Jedi riprenderà proprio da dove si era interrotto Il risveglio della Forza, quindi sappiamo che la base della resistenza si trova su D'Qar e che la Starkiller era stata rintracciata da lì prima di essere distrutta. Sembra quindi che il Primo Ordine non sprecherà tempo dopo aver subito una così grande sconfitta militare, dispiegando le proprie forze e portando la battaglia proprio alle porte della base della Resistenza. Abbiamo già visto scontri spaziali nel trailer, e generalmente i film di Star Wars si aprono con della battaglie nello spazio.



Non sappiamo se questi spoiler siano veri, ma c'è poco da dubitarne data l'ufficialità del materiale di provenienza".



Star Wars: Gli ultimi Jedi vedrà nel cast Mark Hamill, Daisy Ridley, Finn Boyega, Adam Driver, Carrie Fisher, Andy Serkis, Domnhall Gleeson, Benicio Del Toro e Laura Dern, per un'uscita prevista nelle sale italiane il 13 dicembre 2017.