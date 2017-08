Star Wars: Gli Ultimi Jedi - Dettagli sulla storyline del Generale Leia Organa

Sicuramente verso un futuro non semplicissimo...

"Ha sofferto molto. Mentre pensavo a come avrebbe reagito alle sue vicende in questa pellicola, ne ho parlato anche con Carrie prima di iniziare a scrivere: di dove sarebbe andato il suo personaggio, verso quale direzione."

Per Leia la situazione è anche peggiore:

"Sono un piccolo gruppo che adesso è tagliato fuori, per conto suo e viene anche inseguito, con la Repubblica così frammentata. Quando il Primo Ordine mette a segno quel colpo, la Resistenza rimane isolata ed è molto, molto vulnerabile. Ecco dove andremo a riprendere la narrazione."

Nell'atto finale de Il Risveglio della Forza, la Repubblica Galattica ha subito un grosso colpo quando il l'arma della Base Starkiller ha colpito la capitale, distruggendo tutto e uccidendone l'intera classe dirigente. Questi eventi, all'inizio di Gli Ultimi Jedi , lasciano la Resistenza tagliata fuori dal corpo della Repubblica, e questa non è una buona notizia per il Generale Leia Organa.

I nuovi dettagli li ha riportati EW e vedremo dunque come si comporterà il Generale della Ribellione , dopo l'emozionante - ed emozionale - finale di Star Wars: il Risveglio della Forza.

Altri contenuti per Star Wars - The Last Jedi