Star Wars: Gli Ultimi Jedi, Daisy Ridley parla della fama all'improvviso

ha rilasciato qualche dichiarazione sul successo improvviso derivato dall'essere la nuova protagonista della saga dia pochi mesi dall'arrivo in sala di Episodio VIII , il 13 dicembre al cinema in Italia.

La bellissima Daisy Ridley è la cover lady del numero di novembre di Vogue. In occasione dello shooting e dell'intervista, l'attrice ha parlato della fama e ha ricordato l'indimenticabile Carrie Fisher.

Diventare una stella dalla sera alla mattina ha molteplici vantaggi, ma altrettanti lati negativi. Certo c'è il riconoscimento a livello mondiale, i compensi da capogiro, le feste, Hollywood, ma ci sono anche i fan che non ti mollano un attimo e ti vengono a bussare a tutte le ore in cerca di autografi, la privacy inesistente, il potenziale assalto di stalker, sconosciuti, esaltati... Carrie Fisher lo sapeva molto bene e non ha mai nascosto, essendo una persona fondamentalmente piuttosto fragile, di aver risentito del "lato oscuro" della notorietà.

La Fisher disse di aver, per esempio, avuto anche problemi dal punto di vista sentimentale:

"Insomma, non vuoi che la gente vada in giro a dire "Ho fatto sesso con la principessa Leia". Fair enough, Carrie...

La Ridley, dal canto suo - che, come ha confermato J.J. Abrams stava per lasciare la recitazione prima di accaparrarsi il ruolo di protagonista in Star Wars: Il Risveglio della Forza - ha avuto dei disturbi legati allo stress della celebrità che, per adesso, si sono limitati a rush cutanei. Ma ecco cosa ha detto nell'intervista rilasciata a Vogue, quando il nome di Carrie Fisher è uscito fuori; in quell'occasione Daisy Ridley ha trattenuto a stento le lacrime affermando che "Non avevo mai incontrato nessuno di apertamente e dichiaratamente bipolare prima, che ha parlato di quanto amasse i glitter per via dell'uso di LSD."

Star Wars: Gli Ultimi Jedi, dal 13 dicembre al cinema in Italia.