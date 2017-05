Star Wars: Gli ultimi Jedi, Daisy Ridley parla dell'addestramento di Ray

Abbiamo avuto modo di vederla nel mentre dell'allenamento con) nel primo teaser trailer di, maè tornata adesso a parlare dinel corso di una recente intervista.

Rispondendo infatti alle domande di The Star Wars Show, l'attrice ha parlato dei problemi e degli ostacoli -soprattutto mentali- che si opporranno al suo personaggio nel corso dell'addestramento e del film.



Quando infatti le viene fatto notare come dal trailer appaia forte, decisa e potente, la Ridley interviene spiegando: «Davvero? A me non è sembrato. Insomma, abbiamo visto solo un pizzico dell'intero allenamento, e vi assicuro che Ray ne verrà un po' sopraffatta, come poi accade di solito. C'è sicuramente un tono più minaccioso rispetto a quanto visto». Sudore, lacrime, sangue e soddisfazione, quindi, per apprendere la Via della Forza e servire il Lato della Luce.



Star Wars: Gli ultimi Jedi diretto da Rian Johnson vedrà nel cast anche John Boyega, Oscar Isaac, Adam Driver, Domhnall Gleeson, Gwendoline Christie, Andy Serikis, Lupita Nyong'o, Carrie Fisher, Peter Mayhew, Benicio del Toro e Laura Dern, per un'uscita prevista nelle sale italiane il 13 dicembre 2017.