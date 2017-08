Star Wars: Gli Ultimi Jedi - cosa succederà a Rey nel prossimo film?

Star Wars: Gli Ultimi Jedi sta arrivando e il regista,, parla di quello che succederà alla nuova protagonista della saga, Rey. Ecco cosa ha detto.

Tutti quanti ci siamo chiesti, guardando la prima pellicola della nuova trilogia di Star Wars, chi fossero i genitori di Rey (Daisy Ridley), e le speculazioni, naturalmente, sono fioccate, considerata la grandissima potenza della Forza in questa ragazza che, senza nessun tipo di addestramento Jedi, è riuscita ad usarne il potere. Alcuni sostengono che possa essere una Skywalker, altri che isa in qualche modo collegata a Kenobi, altri addirittura a Dooku.

E Rian Johnson ci conferma che finalmente, in Star Wars: Gli Ultimi Jedi, finalmente scopriremo chi è stato a lasciare la piccola Rey sola su Jakku tanti anni prima

"Per me è importante raccontarlo, e lo è per lei. E lo è perché deve capire chi è, scoprire sé stessa, capire quale sia il suo posto nel mondo. Cosa la definisce come personaggio, in questa storia? Le è stato detto, nel film precedente, che la risposta non si trova nel passato, ma deve cercarla avanti, nel futuro, in ciò che la attende. Ma poi la si vede arrivare su quest'isola, per parlare, finalmente ,con questo eroe del passato."

La Ridley ha aggiunto che, comunque, probabilmente non è così fondamentale:



"Puoi sempre cercare risposte che non determinano, alla fine della fiera, una svolta positiva della tua vita. Insomma, non è che per lei sarà qualcosa del tipo "Oh, so chi sono i miei genitori, adesso tutta la mia vita si rimetterà magicamente a posto da sola", specialmente nel mondo di Star Wars. Certo, potenzialmente potrebbe farle cambiare idea su qualcosa, oppure regalarle un po' di pace interiore per consentirle di andare avanti. Ma alla fine, quello che sarà, sarà, e qualsiasi abilità abbia, è sempre lì. Quindi personalmente, credo che la questione sia meno importante di quello che lei pensa."

Mmm... che avrà voluto dire Daisy Ridley?

Dovremo aspettare, probabilmente, ma se avete qualche idea, non esitate a raccontarcela nei commenti!