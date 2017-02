Star Wars - Gli Ultimi Jedi, confermato l'uso di telecamere IMAX

Dopo che giàaveva impiegato largamente telecamerein, lae lahanno annunciato che il registaha girato sequenze chiave diutilizzando telecamerea risoluzione estremamente alta per offrire al pubblico una qualità migliore.

La notizia che Johnson ha usato telecamere IMAX per molte delle scene di Star Wars: Gli Ultimi Jedi si presenta come parte di un annuncio che comunica un accordo ben più esteso tra IMAX e The Walt Disney Studios.

Con alle spalle una solida relazione di lunga data, le due società hanno annunciato di aver esteso il loro accordo con un nuovo progetto multi-picture a partire da quest'anno fino ad arrivare al 2019. Questo contratto comprenderà le pellicole in sviluppo presso Walt Disney Animation Studios, Pixar, Marvel e Lucasfilm.

I punti salienti dell'accordo includono il coinvolgimento di IMAX nel rilascio di una delle prossime pellicole della Lucasfilm, ovvero il prossimo capitolo di Indiana Jones ancora senza titolo, la pellicola antologica su Han Solo, Star Wars: Gli Ultimi Jedi, Star Wars: Episodio IX, Marvel Black Panther, Ant-Man and the Wasp, Capitan Marvel, Avengers: Infinity War e il suo sequel che, come annunciato in precedenza, saranno entrambi girato interamente con telecamere IMAX da parte dei fratelli Russo. Abbiamo poi la pellicola di prossima uscita La Bella e la Bestia e quella attualmente in sviluppo A Wrinkle in Time e Mulan, senza dimenticare il sequel di Ralph Spaccatutto, Gli Incredibili 2 e Toy Story 4.