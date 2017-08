Star Wars: Gli Ultimi Jedi - Carrie Fisher avrà un bellissimo arco narrativo!

: Parola di. L'attore, che nella nuova serie di film dedicata all'universo di Star Wars interpreta Finn, ha detto qualcosa riguardoe il suo ruolo ne Gli Ultimi Jedi

Nello specifico, Boyega ha dichiarato che "Gli Ultimi Jedi saluterà degnamente Carrie Fisher, avrà un tributo fantastico. E lei è sempre viva in questo franchise. E' questo il bello perché, in un certo senso vivrà per sempre"

Queste dichiarazioni sono state rilasciate dall'attore in una nuova intervista per ABC News e quindi si evince che Carrie Fisher apparirà per la sua ultima volta sullo schermo in modo perfetto.

Parlando di quando ha appreso la notizia della morte dell'attrice, a Dicembre, Boyega ha aggiunto: "E' stata una sensazione strana. Io e tutti i membri del cast ci siamo chiusi in noi stessi, per un po'."

E poi ha detto che lui e Leia hanno parecchie scene insieme nel film diretto da Rian Johnson: "In questo film abbiamo lavorato a stretto contatto."

Star Wars: Gli Ultimi Jedi esce in Italia il 13 dicembre 2107