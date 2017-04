Star Wars: Gli Ultimi Jedi, Billy Dee non tornerà nei panni di Lando

Durante le Star Wars Celebrations che si stanno svolgendo in Florida in questi giorni, molti attori del franchise si avvicendano ai microfoni per dare ai fan notizie e piccoli dettagli sulla saga.ha spiazzato tutti dicendo che il suo personaggio non sarà in

Quindi Lando Calrissian non ci sarà, versate pure qualche lacrima. Al pannello Smooth Talking l'attore l'ha confermato. Per alcuni fan questa notizia ha avuto un impatto particolare, sono dispiaciuti perché hanno già con piacere visto tornare nella nuova trilogia personaggi iconici come Leia (Carrie Fisher), Han (Harrison Ford) e Luke (Mark Hamill). Stavolta non saranno accontentati.

Comunque il personaggio che interpretava, Lando, non ha ancora finito il suo viaggio nella nostra amata galassia lontana, lontana... Infatti dovremmo rivederlo nel film del giovane Han Solo, interpretato da Donald Glover che l'anno scorso ha incontrato proprio Williams a pranzo per discutere del ruolo.

Star Wars: Gli Ultimi Jedi, scritto e diretto da Rian Johnson, è ora in post-produzione.

Il film si concentra sulle avventure della giovane generazione formata da Rey, Finn, Poe e Kylo Ren.

Il cast: Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac, Adam Driver, Domhnall Gleeson, Gwendoline Christie,Andy Serkis, Anthony Daniels, Peter Mayhew, Lupita Nyong'o Mark Hamill, Carrie Fisher, Benicio Del Toro e Laura Dern.