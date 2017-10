Star Wars: Gli Ultimi Jedi, BB-8 si sente escluso per colpa dei Porg!

, il droide che amiamo tutti tantissimo, si sente solo! messo da parte, abbandonato. E tutto per colpa della Porg -mania che sta infestando la rete. C'è anche un video che ci mostra quanto il piccolo robot stia soffrendo, guardate!

Il trailer di Star Wars: Gli Ultimi Jedi ha finalmente mostrato in azione anche i Porg. O meglio, li ha mostrati urlanti... Fatto sta che sono subito diventati famosissimi: alcuni li amano, altri non li possono proprio vedere. Tra questi ultimi, probabilmente, c'è anche il piccolo BB-8, il droide che era la mascotte di tutti in Il Risveglio della Forza. Adesso, a causa di nuovi arrivati, è stato messo da parte e lui si sente solo, triste e bistrattato: la fama è un attimo fugace.

Date un'occhiata al video e, se anche voi siete fan delle creaturine di Ahch-To, ricordatevi che prima, nei vostri cuori, dimorava un incondizionato amore per lui, il droide a forma di palla...

Vergogna!

Star: Wars: Gli Ultimi Jedi, arriva al cinema a partire dal 13 dicembre prossimo.