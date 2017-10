Star Wars: Gli ultimi Jedi, un assaggio del nuovo trailer in arrivo domani!

È ufficiale: un nuovo trailer per l'attesissimo Star Wars: Gli ultimi Jedi disbarcherà online domani, e per annunciarne l'arrivo lae lahanno rilasciato online via Twitter un piccolo sneak peak del filmato.

Nel video che trovate in calce possiamo quindi ammirare un breve stralcio dell'allenamento di Rey (Daisy Ridley) su Ahch-To, sotto la sorveglianza del Mestro Luke Skywalker (Mark Hamill). A parte qualche frame già visto nel primo trailer, il resto che si vede già in questo piccolo assaggio è totalmente inedito. Il trailer è programmato per uscire durante l'intervallo dell'ESPN Monday Night Football.



Star Wars: Gli ultimi Jedi vedrà nel cast anche Benicio Del Toro, John Boyega, Oscar Isaac, Carrei Fisher, Laura Dern, Adam Driver e Andy Serkis, per un'uscita prevista nelle sale italiane il prossimo 13 dicembre.