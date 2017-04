Star Wars: Gli Ultimi Jedi, arrivano novità sul look di Kylo Ren

E anche la maschera di Ren subirà alcuni cambiamenti, visto che adesso il suo volto è sfregiato dalla cicatrice che gli ha inflitto Rey ( Daisy Ridley ) in Star Wars Il Risveglio della Forza.

Il suo mezzo mantello sbrindellato sarà sostituito da una versione completa, molto stile Darth Vader, che probabilmente apparteneva proprio al nonno, considerato il fatto che per le decadi in cui ha indossato i panni del villain, qualche volta deve pur essersi cambiato!

Kylo Ren ( Adam Driver ) avrà, pare, un nuovo costume e sarà qualcosa che non deluderà assolutamente i fan. Inoltre, ci sono già stati rumors sul fatto che probabilmente, data l'ossessione che Kylo nutre per il suo defunto nonno Sith Anakin Skywalker, andrà a fare visita al castello di Vader su Mustafar.

Negli ultimi giorni, per Episodio VIII,, sono uscite fuori delle interessanti novità che comprendono il possibile nuovo fantastico aspetto che avrànel film, in uscita il 13 dicembre 2017.

