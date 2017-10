Star Wars: Gli Ultimi Jedi - ancora SPOILER sul trailer del film di Johnson

: Se non volete notizie sue sul trailer che ha fatto capolino online in nottata, non proseguite con la lettura dell'articolo che segue, perché contiene anticipazioni relative al film.

La musica che si sente durante la riproduzione del trailer è parte della nuova colonna sonora di Star Wars: Gli Ultimi Jedi composta da John Williams?

Dopo dieci anni dal suo lavoro su La Vendetta dei Sith, Williams è tornato al lavoro su Star Wars: Il Risveglio della Forza e, probabilmente, nel nuovo trailer di Star Wars: Gli Ultimi Jedi, c'è qualcosa che porta il suo "marchio" qua e là, anche se, come è comprensibile, non si sente tutto lo score, tantomeno parti più lunghe di pochi istanti.

Tuttavia la firma del grande maestro è riconoscibile in alcuni spezzoni del video introduttivo alla pellicola, che arriva in sala in Italia a partire dal prossimo 13 dicembre.

Innanzitutto il giro d'arpa iniziale, che introduce, misteriosamente, ciò che l'audience andrà a vedere poco dopo; successivamente, quando Snoke (Andy Serkis), inizia il suo monologo, sentiamo le note del piano di Williams, che potrebbero essere state anche prese da uno dei temi che già ci sono familiari e che abbiamo ascoltato in precedenza.

Poi una corale cacofonia ci trasporta nei titoli di Lucasfilm e in una nuova traccia musicale che pare addirittura più oscura della famosa "Marcia Imperiale". Il tema sembra poi svilupparsi in chiave minore, quando Kyo (Adam Driver) è tormentato dalla possibilità di premere o meno il pulsante che dovrebbe distruggere la nave spaziale dove si trova sua madre.

Poi, quando si vede apparire Poe Dameron (Oscar Isaac) la melodia rivela un tono più ottimistico "Siamo la scintilla che accenderà il fuoco e che brucerà completamente il Primo Ordine". L'entusiasmo però non dura a lungo, perché poi si vede Luke prefigurare che "le cose non andranno come pensi", gettando nuova ombra su tutta la questione.

Non sappiamo ancora se ciò che abbiamo ascoltato nel trailer sarà l'unico richiamo a quanto visto in precedenza negli altri film, c'è di certo la musica riarrangiata di quando vedemmo morire Obi-Wan, che è poi diventata il main theme della Forza stessa.

Di certo c'è che John Williams è tornato e non delude.