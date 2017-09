Star Wars: Gli Ultimi Jedi, anche Joseph Gordon-Levitt nel cast

L'attesa per, in arrivo questo Natale nei cinema, sale sempre di più, tanto che anche delle semplici immagini promozionali riescono a generare hype in rete.

Ma oggi arriva una news piuttosto interessante su questo atteso ottavo episodio della famosa saga di Star Wars. Il regista e sceneggiatore Rian Johnson ha confermato che l'attore Joseph Gordon-Levitt sarà nel cast del film; Johnson afferma che l'attore darà vita ad un alieno ma non ci sono ulteriori dettagli a riguardo.

L'attore ed il regista hanno collaborato a - praticamente - tutti i film di Johnson, quindi non è una sorpresa che Gordon-Levitt sia riuscito ad ottenere anche una piccola parte in questo ottavo capitolo del franchise.