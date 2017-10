Star Wars - Gli Ultimi Jedi: altre immagini dal final trailer!

Star Wars - Gli Ultimi Jedi prosegue gli eventi raccontati in Il Risveglio della Forza e vede Rey (Daisy Ridley) alla ricerca di un maestro che possa insegnarle a controllare la Forza. Trova finalmente Luke Skywalker (Mark Hamill), esiliato su un pianeta sperduto e combatterà contro il Primo Ordine e i suoi servitori, tra cui Kylo Ren (Adam Driver). Al suo fianco Finn (John Boyega), Poe Dameron (Oscar Isaac), Maz Kanata (Lupita Nyong'o) e il generale Leia Organa (Carrie Fisher). Star Wars - Gli Ultimi Jedi comprende nel cast Mark Hamill, Carrie Fisher, Adam Driver, Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac, Lupita Nyong'o, Domhnall Gleeson, Anthony Daniels, Gwendoline Christie, Andy Serkis, Benicio del Toro, Laura Dern e Kelly Marie Tran.

