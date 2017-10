Star Wars: Gli Ultimi Jedi - Ahch-To: ma i Porgs, si mangiano?

Cosa ha fatto Luke Skywalker durante l'esilio ad? In molti se lo sono chiesto. Soprattutto, e viene da pensarlo, cosa ha mangiato il nostro Cavaliere Jedi negli anni solitari sull'isola? O meglio... Chi ha mangiato?

In un nuovo libro, intitolato Star Wars: Absolutely Everything You Need To Know, c'è scritto che Luke è stato sull'isola per almeno due anni (prima dell'arrivo di Rey).

Nella vita di Luke Skywalker esiliato, di certo sono entrati i piccoli abitanti di Ahch-To, i pucciosissimi Porgs, già diventati fan-favorite prima ancora di averli visti in azione nella nuova pellicola Star Wars: Gli Ultimi Jedi.

Il libro Star Wars Made Easy descrive le creature in questo modo: "Carini? Certamente. Buoni da mangiare? Forse..."

Considerando il tempo passato dal Jedi sull'isola, ovviamente la domanda sorge spontanea: Luke Skywalker ha mangiato i Porgs per non morire di fame?

Sarebbe terrificante, assolutamente impensabile ma... Anche plausibile!

Mark Hamill si è preso la briga di chiarire via social la questione:

"Per favore prendete nota: i #Porgs non compaiono in nessun menù di #AhchTo. Luke è vegetariano da quando Aunt Beru gli ha preparato quel meraviglioso #WompRatBrisket quando era a casa. pic.twitter.com/KYBHECaRJ2

— @HamillHimself (@HamillHimself) September 30, 2017

Ecco, almeno lui non li mangia, Chewie tuttavia...

Star Wars: Gli Ultimi Jedi arriva in sala in Italia il 13 dicembre 2017.