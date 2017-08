Star Wars: Gli Ultimi Jedi - Adam Driver parla dell'arco narrativo di Kylo Ren

, l'attore che interpreta Kylo Ren- il villain della nuova trilogia di Star Wars il cui prossimo capitolo,vedremo a fine anno - parla del suo personaggio in

Il debutto del personaggio di Kylo Ren in Star Wars: il Risveglio della Forza, ha chiarito il ruolo che il figlio di Han Solo (Harrison Ford) e Leia Organa (Carrie Fisher) ha nella nuova trilogia: il suo role model è il nonno, Darth Vader, e lui vuole emulare, se non superare i traguardi raggiunti dal terribile Anakin Skywalker (Hayden Christiansen) negli anni in cui ha abbracciato i Sith e il Lato Oscuro della Forza. Quindi sembra piuttosto immaginabile il percorso da villain che ha intrapreso l'ex apprendista Jedi di Luke Skywalker (Mark Hamill).

Adam Driver tuttavia, l'attore che lo interpreta, ha dichiarato al Sunday Today, che il viaggio di Kylo potrebbe portare in "luoghi inaspettati", sorprendendo l'audience. Alla domanda, se i fan saranno o meno soddisfatti dalla prossima pellicola in uscita, Gli Ultimi Jedi, Driver ha risposto:

"Oddio, lo spero! Spero davvero che lo siano. E penso che avranno delle sorprese inaspettate."

Poi Daisy Ridley (Rey) ha detto a Entertaiment Weekly:

"La cosa bella di questo film è che non è tutto bianco o nero, non c'è il buono e il cattivo e io per esempio, non mi ritrovo mai ad esclamare "Oddio, alcuni di loro faranno cose pessime". Insomma, c'è sempre spazio per il libero arbitrio e per esempio, anche per i cattivi, c'è la possibilità di prendere decisioni giuste, e vice-versa, per i buoni, quelle sbagliate. E ancora, questo potrebbe non avere nulla a che fare con chi siano i tuoi genitori, oppure, all'opposto, essere la causa scatenante di tutte le tue azioni."

Vedremo dove questo secondo capitolo porterà i nostri personaggi. Star Wars: Gli Ultimi Jedi è diretto dal regista Rian Johnson e vede nel cast Mark Hamill, Carrie Fisher, Adam Driver, Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac, Lupita Nyong'o, Domhnall Gleeson, Anthony Daniels, Gwendoline Christie, Andy Serkis, Benicio Del Toro, Laura Dern, e Kelly Marie Tran.