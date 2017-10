Star Wars: Gli Ultimi Jedi, ecco i 5 momenti migliori del trailer!

: Nonostante Rian Johnson abbia consigliato caldamente ai fan di non vedere il trailer, noi l'abbiamo visto e qui sotto stilato una piccola classifica di quelli che crediamo essere i momenti migliori del video! Vediamo quali sono.

N.5 - La Volpe di Ghiaccio.

Che dire? Appare fugacemente, è di una bellezza devastante e ora tutti la vorrebbero a casa come nuovo animale domestico!

N.4 - Finn Vs. Phasma

Sarà intrigante vedere la dinamica del duello tra Finn (John Boyega), che faceva parte del Primo Ordine e Phasma (Gwendolyne Christie), il suo ex Capitano. Nella sequenza del trailer, i due sembrano duellare senza esclusione di colpi, ma come sarà stato il primo incontro? Non vediamo l'ora di vederlo nel film!

N.3 - Kylo e Leia.

Il rapporto tra madre e figlio è un legame indissolubile. Kylo (Adam Driver) è al comando del suo TIE Silencer e sta per colpire la nave della Resistenza sulla quale sa che si trova il Generale Leia Organa (Carrie Fisher), sua madre. Gli occhi del Sith rivelano un attimo di titubanza, di ripensamento: a cosa porterà questo momento di esitazione? Il Lato Oscuro è davvero così predominante in lui?

N.2 - Snoke.

Finalmente vediamo il Leader Supremo Snoke (in una sequenza nella quale non appare come un ologramma). E' fisicamente presente nell'inquadratura, e ancora non siamo certi di cosa stia effettivamente facendo (visto che poi Rey è soggiogata da qualcuno vestito color Senape, come lui); di certo non ha buone intenzioni...

N.2 bis - Luke e la Spada Laser

L'immagine è estremamente evocativa: Rey (Daisy Ridley) consegna a Luke (Mark Hamill) la sua spada Laser e lui l'accetta. Il Cavaliere Jedi riprende in mano l'arma simbolo di quella che è stata tutta la sua vita precedente all'esilio volontario a cui si è sottoposto prima di fallire l'addestramento del nipote. La speranza, forse, rinasce con Rey.

N.1 - Rey e Kylo

Rey: "Mi serve qualcuno che mi mostri il mio posto in tutto questo!" La ragazza sembra parlare con Kylo Ren e lui, dopo questa frase importante, le porge la mano, come per aiutarla, come per farla avvicinare al SUO mondo, quale che sia. Cosa voglia dire davvero non lo sappiamo con certezza. I trailer possono confondere le idee, sviare volutamente verso alcune direzioni piuttosto che altre. Possiamo supporre un avvicinamento tra i due, questo di sicuro, ma in che contesto e con quale risoluzione finale, solo la visione della pellicola potrà svelarcelo.

Star Wars: Gli Ultimi Jedi arriva in sala il 13 dicembre 2017.

E per voi? Quali sono i vostri 5 momenti preferiti del trailer de Gli Ultimi Jedi? Ditecelo nei commenti!