Star Wars: George Lucas creò i film per ragazzi di 12 anni

E' in corso lae i fan da tutto il mondo sono curiosi di avere qualche notizia da chi lavora al franchise, soprattutto dettagli sui prossimi film. Il creatore della saga,, è salito sul palco per spiegare come tutto è cominciato.

Durante il suo intervento, Lucas ha rivelato che la serie era intesa per una fetta molto specifica di pubblico dicendo che "E' un film per ragazzi di dodici anni. E' questo che vogliamo rappresentare. State per entrare nel mondo reale. Ve ne andrete da casa dei vostri genitori. Sarete probabilmente spaventati, non sapete cosa succederà. Questo è quello a cui dovrete dare importanza: amicizia, onestà, fiducia, fare la cosa giusta. Vivere nella luce, evitando l'oscurità."

Questo probabilmente è stato l'incipit, l'inizio, ma i dodicenni sono solamente una parte dei fan del franchise oggi. Star Wars cattura l'attenzione dei ragazzi di tutto il mondo, ma la storia e la narrazione sono amati da gente di tutte le età, e non importa davvero quanti anni hai, chi non ama le spade laser? Il franchise ha resistito indenne al test del passare del tempo e non sembra arrestare il suo cammino di gloria.

I prossimi film che vedremo sono il proseguimento del viaggio di Rey, iniziato in Star Wars: Episodio VII - Il Risveglio della Forza. L'abbiamo lasciata durante il primo incontro con Luke Skywalker. Star Wars: Gli Ultimi Jedi attualmente ha un ranking su Comicbook.com di 3.89 su 5.

Il cast sarà composto da Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac, Adam Driver, Domhnall Gleeson, Gwendoline Christie, Peter Mayhew, Andy Serkis, Anthony Daniels, Lupita Nyong'o Mark Hamill, Carrie Fisher, Benicio Del Toro e Laura Dern. La regia è di Rian Johnson.