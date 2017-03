Star Wars, Gary Whitta: «Nei futuri film meno personaggi storici della saga»

Uscirà a dicembre l'attesissimo, e mentre abbiamo già avuto modo di godere del riuscitissimo, il 2018 vedrà l'arrivo nelle sale del secondo film antologico,

Anno dopo anno, insomma, la saga creata da George Lucas ci ha fatto compagnia con le storie di una Galassia Lontana Lontana, raccontandoci della famiglia Skywalker e di tanti altri personaggi ormai storici. 40 anni di eredità cinematografica che continuerà ancora almeno per altri 4 anni, anche se secondo Gary Whitta, co-sceneggiatore di Rogue One, in futuro le nuove produzione del franchise vedranno sempre meno protagonisti Luke Skywalker e compagnia.



Queste le parole di Whitta: «Il prossimo spin-off è Han Solo, e anche questo è un personaggio familiare, ma una delle cose che vogliamo davvero alla LucasFilm è creare un universo senza dover per forza tener conto dei vecchi personaggi. Adesso abbiamo Rey, Finn e Kylo Ren che hanno già introdotto una nuova generazione, e qualunque tipo di film dedicato a Star Wars sarà prodotto nei prossimi 10 o 20 anni non credo si baserà sui vecchi personaggi e sull'eredità della storia già tramandata dal passato a oggi».



Un futuro diverso, insomma, secondo lo sceneggiatore, ma non per questo meno elettrizzante. Intanto vi ricordiamo che Star Wars: gli ultimi Jedi diretto da Rian Johnson uscirà nelle nostre sale il 13 dicembre 2017.