Star Wars: il film su Obi Wan Kenobi sarà annunciato questo mese?

Ovviamente, la Disney e la Lucasfilm stanno pianificando di espandere il proprio Universo sudopo l'arrivo, nel 2019, dell'Episodio IX diretto da. Ed è chiaro che, oltre ai film principali, la Lucasfilm abbia intenzione di sviluppare altri spin-off della saga.

Cosi, dopo il successo di Rogue One: A Star Wars Story lo scorso dicembre, e l'arrivo del film su Han Solo per il maggio 2018, lo studio potrebbe realizzare lo spin-off che i fan stavano aspettando da tempo: Obi Wan Kenobi. Secondo Star Wars News, la pellicola stand-alone sul personaggio, a lungo rumoreggiata, verrà ufficializzata questo mese allo Star Wars Celebration.

Non solo: stando al sito ci sono ulteriori film stand-alone in fase di sviluppo.Tra questi il progetto su Boba Fett sviluppato da Josh Trank per un breve periodo (prima di essere licenziato dalla Disney) e che, secondo il sito web, dovrebbe mostrarci una sua missione insieme ad altri cacciatori di taglie anziché essere una storia di origini sul personaggio. Un'altra potenziale pellicola (ancora senza titolo) punterebbe ad un target più adulto e vedrebbe al centro della storia anche una relazione sentimentale tra due personaggi; per Star Wars News un'ottima occasione per affidare la prima regia ad una regista donna.

Vi terremo aggiornati.