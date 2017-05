Star Wars, Ewan McGregor continua a chiamare a gran voce uno spin off su Obi Wan

Mentre il prossimo anno uscirà nelle sale, nulla si sa circa il terzo e annunciato spin-off di, che qualcuno vorrebbe fosse dedicato al cacciatore di taglie

Ma che si tratti del terzo spin-off o di uno futuro, una cosa è certa: Ewan McGregor continua a sperare che uno dei prossimi film antologici possa essere incentrato su Obi Wan-Kenobi, da lui interpretato nella trilogia prequel di George Lucas.



Ospite infatti al Jimmy Kimmel Live, l'attore ha risposto a una domanda sull'argomento, dichiarando: «Mi è stato più volte richiesto se volessi tornare a interpretare Obi Wan in un film a lui dedicato, e adesso sembra che stia mendicando alle porte della Disney urlando "datemi il mio spin-off su Obi Wan", ma ovviamente se accadesse sarei felicissimo di farlo».



Vedremo quindi come procederanno la cose, mentre aspettiamo di vedere in sala il 13 dicembre 2017 Star Wars: Gli ultimi Jedi e il 24 maggio 2018 lo spin-off su Han Solo.