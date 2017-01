Star Wars: Episodio VIII, uno sneak peek in arrivo?

Nonostante la recente scomparsa di, come si dice in questi casi, 'show must go on'. La Walt Disney Pictures e Lucasfilm, infatti, devono iniziare il marketing di, che arriverà nei cinema a dicembre.

I due studios si sono concentrati, negli ultimi mesi, sul marketing di Rogue One: A Star Wars Story ma ora che il film è uscito (e sta macinando incassi su incassi), è ora di concentrarsi sul capitolo successivo della saga di Guerre Stellari.

Ora, in un recente tweet dell'account ufficiale di Pop Culture Quest, lo show di Mark Hamill (Luke Skywalker), viene affermato che uno sneak peek di Star Wars: Episodio VIII (il sottotitolo, ad oggi, è ancora top-secret!) verrà rilasciato prossimamente. Nessun'altro dettagli, al momento.

Vi terremo aggiornati per qualsiasi novità a riguardo.