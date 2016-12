Star Wars: Episodio VIII, una foto dietro le quinte ritrae Luke e Leia Skywalker

Con il mondo che continua a piangere la morte dell’amata attrice e scrittrice, il co-protagonista deha condiviso online una foto speciale die di suo "fratello"dal dietro le quinte di, mentre entrambi gli attori si prendono una pausa dal set.

Oscar Isaac ha anche condiviso su Facebook un breve tributo che ha dedicato a Carrie Fisher sulla scia della commozione per la sua morte:

"Non aveva pazienza per fingere o perdersi in chiacchiere. Vedeva attraverso le cose, da angolazioni diverse, con la saggezza decisa che impari dalle lezioni più dure. E, ragazzi, quanto mi ha fatto ridere. Mi mancherai tantissimo, Carrie."

Non c'è stata ancora nessuna dichiarazione (e probabilmente non ci saranno per molto tempo ancora) su come la morte di Carrie Fisher influenzerà i capitoli successivi del franchise di Star Wars, ma è stato solo chiarito che il generale Leia avrà un ruolo molto più esteso nel prossimo film, e che aveva già girato tutte le sue scene. Se il personaggio dovesse comparire anche in Episodio IX non è dato saperlo, ed in questo caso sarà interessante vedere che percorso decideranno di intraprendere, e se decideranno per un recasting (digitale o meno) o per un’uscita di scena del personaggio. In ogni caso, la riunione di Leia con suo fratello Luke sul grande schermo sarà certamente una luce splendente per le molte persone a cui già manca terribilmente.