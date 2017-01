Star Wars Episodio VIII: Tom Hardy parla dei rumors sul casting

Si è vociferato per molto tempo chepotesse esser stato scritturato nel nuovo film di Star Wars: l'attore ha finalmente deciso di dire la sua dopo mesi di rumors.

Dopo Star Wars Episodio VII e Rogue One quest'anno la Disney è pronta a proseguire la sua linea narrativa originale rilasciando a dicembre 2017 l'ottavo episodio. Non si sa ancora né il titolo né la trama, tranne la sicurezza di rivedere i volti noti di episodio VII che hanno contribuito e reinventare la trilogia proseguendo la storia dei tre film originali. Tra questi nomi sicuri spuntano però quelli di alcune new entry, che completamente in pasto ai rumors si trovano nell'indecisione di esser stati scritturati o meno.

Per alcuni mesi ad esempio si è vociferato che Tom Hardy avesse guadagnato un ruolo nel prossimo film del franchise, una notizia che nessuno aveva confermato in nessun modo ma che lui stesso non aveva nemmeno smentito - il che ha contribuito ad alimentare le voci. A Tom Hardy piace ancora giocare su questo gossip, tanto che recentemente ne ha parlato anche ad un'intervista con The Hollywood Reporter, dove alla domanda diretta ha risposto in maniera decisamente criptica. "Non so se posso parlarne, dove l'hai sentito?" ha chiesto all'intervistatore, e dopo qualche spiegazione ha scherzato sul fatto che internet non è un luogo affidabile per questo tipo di notizie. "Ah, internet è pieno di cattiva informazione, non trovi?" ha dichiarato, continuando ad essere ambiguo anche dopo una seconda richiesta "Potrebbe essere o forse no", ha concluso, continuando a spargere benzina sul fuoco delle speculazioni.

Lo troveremo davvero nel film oppure a Tom Hardy piace semplicemente scherzarci sopra? Non ci resta che attendere per scoprirlo.