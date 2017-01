Star Wars: Episodio VIII, Rian Johnson spiega che si focalizzerà sui personaggi

Inabbiamo lasciato) subito dopo aver scovato il Maestro Jedisul pianeta Ach-To, e non c'è quasi nessun indizio su come la storia del film progredirà, ma a giudicare da alcuni recenti commenti del regista, sembra che il focus rimarrà sullo sviluppo dei personaggi.

La Lucasfilm ha lavorato duramente per mantenere segreti eventuali dettagli rivelatori su Star Wars: Episodio VIII, ma in un'intervista di Variety, Rian Johnson ha spiegato che uno degli obiettivi che si è dato per Episodio VIII è stato di voler conoscere meglio i suoi personaggi (in particolare Rey, Finn, e Poe) senza dover fare affidamento su una rivisitazione di eventi precedenti. "Volevo sapere di più su ciascuno di loro, il che non significa solo informazioni o retroscena", ha detto Johnson. "Volevo capire che cos’è la cosa più difficile con cui ciascuno di loro potrebbe avere a che fare ora. Buttiamogliela addosso e scaviamo a fondo su ciò che li rende vivi mostrando come la gestiscono."

Con il ritorno di Luke in Episodio VIII, la posta in gioco è ovviamente molto alta per il Maestro Jedi e la sua causa, e Johnson ci rassicura sul fatto che gestirà le cose nel migliore dei modi "Mi ci avvicinerò in un modo che spero sia onesto e reale, e che sia interessante per la gente e abbia un senso."

Per quanto riguarda il rapporto tra Luke e Rey, Johnson ha detto che tra i due si svilupperà un forte legame, e che "Rey avrà un sacco di aspettative nella sua testa su come andranno le cose." Johnson ha anche spiegato che l'arco narrativo di Rey sarà simile a una storia di crescita. "Sente quello che tutti noi abbiamo attraversato durante l'adolescenza, l'alba di un nuovo capitolo della nostra vita", con il mistero della sua famiglia che sarà "una parte molto importante della sua crescita e qualcosa che ho davvero voluto scavare a fondo."

Per quanto riguarda il titolo ufficiale del film invece: "Tutto a tempo debito", ha detto Johnson.