Star Wars: Episodio VIII, Rian Johnson parla della pellicola

Tra i titoli più attesi di quest'anno c'è, senza ombra di dubbio,, firmato da, che continuerà la saga di Guerre Stellari dopo il precedente

Durante un'intervista con USA Today, Rian Johnson ha confermato che Episodio VIII partirà proprio dopo l'incontro tra Rey (Daisy Ridley) e Luke Skywalker (Mark Hamill) alla fine de Il Risveglio della Forza: "Non voglio fare un flash-forward di due anni. Voglio vedere che cosa accade il momento immediatamente dopo a quello".

Il rapporto tra i due sarà 'chiave', ovviamente, in Episodio VIII e una 'grossa parte della pellicola' vedrà rispondere alla domanda: cosa ci faceva Luke nascosto lì? E la seconda domanda: cosa farà ora?

Anche il personaggio di Rey verrà esplorato maggiormente: "è stata trascinata in questo mondo più grande per via della Forza. Ora dovrà affrontare tutto questo e dovrà realizzare che ha questo potere e questo dono. Fa un primo passo nello scendere a patti con questa cosa dentro di lei che non sapeva fosse lì e che sta iniziando a rivelare il suo potenziale".