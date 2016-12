Star Wars Episodio VIII: nell'ottavo episodio ci saranno nuove creature

Ora che ancheha fatto il suo debutto nelle sale, l'attesa spasmodica dei fans si sposta nuovamente sulla saga madre. Inizia già d'ora il conto alla rovescia per, previsto per la fine del 2017. E la novità della settimana arriva dal sito makingstarwars.net, che ha svelato la presenza di nuove creature.

Come solitamente accade in queste situazioni, la Disney ha lasciato trapelare davvero pochissimo su quello che vedremo in Episodio VIII. Sappiamo che ritroveremo con certezza quasi tutti protagonisti de Il Risveglio della Forza mentre è plausibile che il nuovo episodio riparta dalla fine del settimo, ovvero dal ritrovamento di Luke da parte di Rey.

Si presume che Luke abbia vissuto per anni sul pianeta Ahch-To, dove Rey lo ritrova alla fine de Il Risveglio della Forza. Secondo makingstarwars.net però il figlio di Anakin non avrebbe passato tutto questo tempo in solitaria.

Ad accompagnarlo sarebbero stati degli esserini, delle piccole creature che conosceremo nel nuovo film. Il sito infatti riporta come "corre voce che le creature abbiano denti affilati e siano sia adorabili sia spaventosi. Sono come degli uccelli mischiati a dei Gremlin. Qualcuno una volta ha detto che erano come un Furby in versione Star Wars. Sono molto piccoli. Ero molto ansioso quando ho sentito la parola "Furby" ma nessuno ha parlato male del design, anzi coloro che hanno visto i piccoli pupazzi sul set erano entusiasti della loro presenza."

La descrizione di questi piccoli esserini non può che far tornare alla mente dei personaggi bistrattati come gli Ewoks de Il ritorno dello Jedi.

In Episodio VIII ritroveremo Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac, Adam Driver, Carrie Fisher e Mark Hamill.