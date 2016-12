Star Wars: Episodio VIII, Carrie Fisher aveva già finito le riprese

Il mondo sta piangendo la morte di, ma i fan iniziano a chiedersi anche che destino avrà Leia Organa nel franchise diora che la sua attrice è scomparsa. Deadline svela qualche piccolo particolare in anteprima.

Secondo il sito, Carrie Fisher aveva già terminato le riprese di Star Wars: Episodio VIII; stando alle indiscrezioni di Deadline, il personaggio della Fisher avrà un ruolo molto più ampio nell'ottavo capitolo che, ricordiamo, sarà nelle sale cinematografiche il prossimo anno.

Anche sua figlia, Billie Lourd, avrà un ruolo di maggior rilievo nel film. La Fisher aveva ripreso il ruolo storico di Leia in Star Wars - Il Risveglio della Forza. Al momento non è chiaro come la Lucasfilm deciderà di procedere con il personaggio; le riprese di Episodio IX partiranno il prossimo anno.