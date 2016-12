Star Wars Episodio VIII: Billie Lourd dovrebbe avere un ruolo più ampio

Quandoè uscito al cinema un anno fa, molti fans si sono divertiti a individuare un curioso easter egg. Uno dei luogotenenti femminili della Resistenza sfoggia infatti un taglio di capelli simile a quello del generale. Anche l'attrice sembra molto familiare e il motivo è presto detto.

A interpretare quel personaggio è Billie Lourd, figlia di Carrie Fisher. Recentemente l'attrice è tornata a parlare del suo ruolo in Star Wars e sembra che gli appassionati dovranno abituarsi a vedere più spesso il personaggio di Kaydel Ko Connix, a partire da Episodio VIII.

Durante una recente intervista in cui ha parlato del suo ruolo in Scream Queens, Lourd ha elogiato J.J. Abrams e Rian Johnson, sostenendo che avrà uno spazio più ampio in Episodio VIII.

"Ora dopo questa rivelazione potrei essere arrestata!" ha scherzato l'attrice. Finora tuttavia è ancora sconosciuto il modo in cui Connix avrà maggior spazio nella trama. Certamente la sua presenza conferma indirettamente la centralità della Resistenza anche in questo ottavo capitolo.

Lourd infine ha parlato del lavoro sul set insieme alla madre:"In questo film abbiamo avuto diverse scene insieme e abbiamo passato davvero dei bei momenti."