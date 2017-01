Star Wars Episodio VIII approfondirà l'umanità di Kylo Ren

ha introdotto tra gli altri, uno dei nuovi villain della saga, un giovane consumato da rabbia e desiderio di vendetta. Durante una recente intervista, l’attore che lo interpreta ha parlato del futuro del personaggio.

Adam Driver è il volto di Kylo Ren, uno dei protagonisti della nuova saga di film di Star Wars. Dopo gli eventi di Episodio VII: Il Risveglio della Forza, la pellicola successiva approfondirà le emozioni del suo personaggio. Ecco cosa ha detto:

“Mi rendo conto che è una risposta generica, ma Episodio VIII approfondirà la sua umanità. Nonostante sia un blockbuster, e ne sono consapevole, non c’è niente che sia stato dato per scontato in Episodio VII. Ci sono numerosi aspetti della storia che abbiamo introdotto nel primo film e che approfondiremo nel prossimo, è necessario che sia così perché entrambi abbiano senso. Il nuovo sceneggiatore, Rian Johnson, è un autore brillante. Ha scritto una sceneggiatura interessante, capisce l’importanza dell’ambiguità e delle sfumature”.

Star Wars Episodio VIII arriverà al cinema il 15 Dicembre 2017, restate con noi per tutti gli aggiornamenti!