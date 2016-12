Star Wars Episodio VIII: Adam Driver sul nuovo film della saga

Tra i protagonisti de Il Risveglio della Forza, Adam Driver ha rilasciato una lunga intervista al The Daily Best parlando a lungo di Episodio VIII, del regista e della sua fortuna.

Parliamo di Adam Driver, Kylo Ren in Episodio VII, il nuovo cattivo della saga di Guerre Stellari. Il Risveglio della Forza usciva proprio un anno fa in sala e durante un'intervista Driver ha raccontato delle sue impressioni sul nuovo capitolo; sul Ryan Johnson ha dichiarato: "È un regista brillante. E ha anche scritto la sceneggiatura, capisce l’importanza delle ambiguità e delle sfumature. Ha scritto qualcosa che credo sia notevole”. Sulla sua entrata in uno dei franchising più fortunati e celebri del mondo ha aggiunto: "Si tratta di un viaggio! Io non sono molto bravo ad analizzare o impiegare il tempo per trovare significati. Molto di quello che è successo è stata fortuna e tempo".Infine: "Sono stato fortunato ad avere queste possibilità. È surreale per me. Sul lavoro, mentre sto facendo una cosa, non penso a tutto questo per quanto sia possibile, perché non fa bene essere nostalgici o riflettere troppo. Questa potrebbe essere la mia forza: non pensare troppo".